No Muos con i No Tap: insieme contro militarizzazione del territorio

I No Muos annunciano la solidarietà ai No Tap "con la certezza che presto incroceremo i percorsi", scrivono su Facebook.

"Anche i No Muos in solidarietà ai No Tap, che in Puglia si battono contro l'installazione del gasdotto che parte dall'Azerbaijan per perforare le coste del Salento: la loro lotta è la nostra lotta, contro una grande opera inutile dannosa imposta (cit. Wu Ming)" annunciano su Facebook i No Muos.



"Da Niscemi a Melendugno, con la certezza che presto incroceremo i percorsi. - assicurano gli attivisti - Perché i punti di contatto sono talmente tanti che in fondo sono già uniti: loro sono partiti dalla difesa degli ulivi e sono arrivati a mettere in discussione le politiche energetiche italiane, noi siamo partiti dall'inquinamento elettromagnetico e siamo arrivati a mettere in discussione le politiche guerrafondaie italiane; entrambi abbiamo appreso sulla nostra pelle cosa vuol dire la militarizzazione del territorio, entrambi abbiamo smesso di credere alla favola dello Stato buono; entrambi siamo coscienti che sarà dura".