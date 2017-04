Morgan lascia Amici: ad "esaltare" squadra bianca sarà Emma Marrone

Morgan lascia Amici. Maria De Filippi afferma che Morgan non è riuscito a stabilire un legame con i ragazzi della squadra bianca, che "si sono sentiti non compresi, mai esaltati". A prendere il posto di Morgan con ogni probabilità Emma Marrone.

Appena 7 ore fa Morgan su Facebook posta un articolo di Tv Sorrisi e Canzoni dove racconta la sua esperienza come direttore artistico della squadra dei bianchi ad Amici di Maria De Filippi, sottolineando di aver "cercato di essere stimolante" ma di aver "ottenuto come risposta una chiusura, anzi, una paralisi".



Il problema maggiore, per Morgan, sembra essere stato lo scontro con il pubblico, composto soprattutto da ragazzini. E non si è riusciti a risolverlo.



Maria De Filippi spiega infatti che "dopo una lunga e vana attesa di un incontro con gli autori e con chi gestisce la produzione, tutto è degenerato. Da lui (Morgan, ndr) sono partiti gli insulti, le accuse, le teorie complottiste e persecutorie, fino alla ovvia e necessaria risoluzione degli impegni reciproci".



Maria De Filippi annuncia quindi: "Sono purtroppo costretta a confermare le voci che annunciano l'uscita di Morgan da Amici. È vero e lo considero un mio fallimento". La precisazione di Maria De Filippi arriva dopo che era trapelato che durante la registrazione della puntata che andrà in onda sabato Morgan aveva abbandonato lo studio in polemica con il pubblico e con i suoi allievi che contestavano le sue scelte artistiche.



Maria De Filippi dice di aver "sbagliato" con Morgan perché ha creduto che "potessero bastare" le sue doti di musicista ed artista "non valutando - aggiunge - che avrebbe anche dovuto ricoprire un altro aspetto purtroppo altrettanto necessario: corrispondere alle esigenze dei ragazzi. Creare quel legame che porti i ragazzi in gara, a credere nel loro coach; far sì che i ragazzi gli riconoscano le capacità di guida e di crescita come è giusto che sia in ogni rapporto costruttivo e mai impositivo".



Maria De Filippi rivela quindi che tre dei quattro componenti della squadra bianca hanno chiesto "di non dover più avere obbligatoriamente Morgan come coach" perché "si sono sentiti non compresi, mai esaltati". A quanto pare, a cercare di esaltare gli aspiranti cantanti della squadra bianca potrebbe essere Emma Marrone, che prenderebbe il posto di Morgan.