Morgan cacciato da Amici 2017: Maria De Filippi mi ha fatto "mobbing"

Morgan replica a Maria De Filippi la quale ha sostenuto che la cacciata da Amici 2017 si è resa necessaria perché il cantante non aveva instaurato un legame con i ragazzi della squadra bianca. Morgan smentisce tutto e denuncia: "Sono stato vittima di mobbing".

Morgan risponde a Maria De Filippi, dopo che la conduttrice di Amici ha sostenuto che dal cantante "sono partiti gli insulti, le accuse, le teorie complottiste e persecutorie" che hanno costretto la produzione alla "risoluzione degli impegni reciproci". Secondo Maria De Filippi, Morgan non sarebbe riuscito ad instaurare un rapporto con i concorrenti della squadra bianca perché loro si sarebbero sentiti "non compresi e mai esaltati".



In un video, Morgan però smentisce questa ricostruzione e denuncia di essere stato vittima di "mobbing". Morgan afferma che non è assolutamente vero che i ragazzi non lo volevano più come direttore artistico ed in una intervista a La Repubblica denuncia: "I ragazzi sono condizionati, plagiati, filmati giorno e notte. Ma nonostante tutto questo lavoro di condizionamento, l'ultima volta che ci siamo visti uno di loro mi ha fato una poesia per farne il testo di una canzone, un'altra un foglietto con i brani che avrebbe voluto fare in puntata". Tutto però, di nascosto.



Morgan lamenta il fatto che la produzione di Amici 2017 gli impediva di contestualizzare le ragioni della scelta delle canzoni, che invece venivano date ai ragazzi a scatola chiusa. "Li ho avvertiti che stavano distruggendo il mio lavoro ed il mobbing è iniziato da lì, hanno cominciato a gasare i ragazzi contro di me".



"La lite coi ragazzi è sceneggiatura televisiva ma è l'unica cosa a cui potevano appigliarsi di fronte alla paura che hanno" ribadisce su Facebook, precisando: "La loro paura è fondamentalmente basata sull'enorme divergenza di stile: io credo nella qualità, nella cultura e nella comunicazione sana e intelligente, nell'arte e nel servizio pubblico, nell'istruzione. Loro nella televisione spicciola, nel mercato, nel denaro, nel mantenere bue il popolo e ben salde le poltrone. Hanno paura. Tutto qua".



Ma Morgan ricorda: "Nonostante i loro disperati tentativi di massacrarmi, anche da fuori, nella gara rimango in vantaggio!!! - evidenziando - Gli ho dato talmente tante assegnazioni e materiale che come canzoni possono vivere di rendita per qualche mese".



Il cantante rivela però che la produzione di Amici alla fine gli ha comunicato che al massimo avrebbe potuto affiancare Emma Marrone, spiegando: "Non avendo cognizione musicale pensano che siamo compatibili, - sottolineando - come vedere Almirante e Berlinguer che fanno un partito". Morgan quindi affonda: "Maria De Filippi voleva vedermi come un burattino nel suo show".