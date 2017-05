Amici 2017, retroscena: Morgan "fatto fuori" da Maurizio Costanzo?

Morgan pubblica una dichiarazione di Maurizio Costanzo dove ammette di aver consigliato lui a Maria De Filippi di "liberarsi" del cantante perché non gli piaceva come rispondeva al pubblico di Amici.

"Gli ho dato il consiglio di liberarsi di Morgan" dice Maurizio Costanzo in una intervista, stralcio della quale pubblicata dal cantante su Facebook. Nella domanda, l'intervistatore chiedeva a Maurizio Costanzo qual era l'ultimo consiglio dato alla moglie Maria De Filippi.



Maurizio Costanzo quindi rivela: "Gli (sic) ho dato il consiglio di liberarsi di Morgan. - aggiungendo - Gliel'ho detto molto prima di quando è accaduto il fattaccio. Quando ho intervistato Morgan a me piaceva, ma quando l'ho visto rivolgersi al pubblico di Amici in quel modo ho pensato che non poteva restare lì".



A questo punto Morgan sottolinea: "Posto che le affermazioni di Maurizio Costanzo siano attendibili sono la chiara conferma di tutto quello che ho da subito sostenuto io e cioè che hanno agito in modo tale da 'farmi fuori'. - concludendo - Grazie per avermi dato ragione, meglio tardi che mai".