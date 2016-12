MPS come banche greche: BCE alza a 8,8 miliardi salvataggio MPS dopo "nazionalizzazione"

La Banca centrale europea mette in imbarazzo, oltre che in difficoltà, Monte dei Paschi di Siena, che si dimostra essere l'anello più debole del sistema bancario italiano ed europeo. Per mettere in sicurezza la banca servono infatti ben 8,8 miliardi di euro invece dei 5 calcolati sempre dalla BCE il 23 novembre scorso, che verranno pagati in larga parte dallo Stato e per il resto dagli obbligazionisti.



Lo ha messo nero su bianca la BCE in due lettere inviate al Ministero dell'Economia dopo il fallimento dell'operazione di mercato che, due giorni prima di Natale, ha aperto le porte all'intervento dello Stato nella banca con quel decreto che aumenta di 20 miliardi il debito pubblico italiano per mettere a disposizione quei soldi agli istituti di crediti in difficolta.



Secondo i primi calcoli, il Tesoro dovrebbe spendere una cifra nell'ordine dei 6 miliardi il che decreterà di fatto la nazionalizzazione di MPS, visto che sarà in mano allo Stato una quota superiore a quel 67% necessario per le delibere dell'assemblea straordinaria.



Come osserva Il Sole24Ore, la BCE "viste le dimensioni della banca e l'elevato ammontare di crediti deteriorati" avrebbe infatti deciso "un trattamento analogo a quello adottato negli anni passati per le banche greche ricapitalizzate con risorse pubbliche".