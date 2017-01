Unioni civili: ricordo a Canzio che fu M5S a non volere stepchild adoption, dice Cirinnà (PD)

"Le osservazioni del presidente della Corte di Cassazione Giovanni Canzio sui diritti fondamentali della persona sono parole alte e di grande saggezza giuridica. La questione della genitorialità e della tutela dei minori è di primaria importanza e riguarda direttamente la vita di tante coppie e famiglie. Riguardo la legge sulle unioni civili approvata dal Parlamento è universalmente noto che il testo, fino a poco prima della votazione finale, conteneva anche norme che regolavano la possibilità di adozione del figlio del partner, ma l'improvvisa marcia indietro di M5S ha prodotto un altro esito" ricorda la senatrice del PD Monica Cirinnà.



"E' necessario che il Parlamento faccia il suo lavoro di legislatore, tutto, fino in fondo, e non lasci alla via giurisdizionale il compito di coprire lacune normative" conclude quindi.