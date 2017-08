Roma: caso Mazzillo conferma gestione irresponsabile di Raggi, dice Cirinnà

Monica Cirinnà del PD contro Virginia Raggi.

"La sindaca Raggi deve smettere questo gioco al massacro su Roma. Quel gioco nel quale nomina i membri della sua Giunta per poi sfiduciarli nel giro di poco tempo. Fuori un altro! Ora è la volta di Mazzillo, assessore al Bilancio e al Patrimonio, una figura chiave per i conti della Capitale, che ha riconsegnato parte delle sue deleghe poichè avrebbe scoperto che la sindaca gli stava remando contro e starebbe cercando il suo sostituto" denuncia in una nota la senatrice del PD Monica Cirinnà.

"Siamo di fronte a una gestione irresponsabile della città a cui manca un'amministrazione seria ed efficiente da oltre un anno.- conclude - Dal valzer degli assessori, al collasso di Atac e alla crisi dei servizi di Ama e Acea, i romani stanno pagando duramente l'improvvisazione M5S che non sanno dove mettere le mani, salvo quando devono piazzare nei posti giusti i loro fedelissimi".