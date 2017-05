Reato tortura per punire soprusi contro bambini e anziani, dice Cirinnà (PD)

Monica Cirinnà del PD sul reato di tortura.

"Abbiamo raggiunto un traguardo importante: quello di veder riconosciuto anche in Italia il reato di tortura. E' un passo di civiltà giuridica a tutela dei cittadini. Molti sono i casi in cui questo reato può essere posto in atto, è avvenuto contro anziani, bambini, portatori di handicap, ma anche contro soggetti, per esempio, sequestrati o assoggettati dalle organizzazioni criminali e mafiose" osserva la senatrice del PD Monica Cirinnà, in merito all'approvazione in Senato del provvedimento.



"Particolare attenzione è stata poi posta al fine di non ostacolare l'attività delle forze dell'ordine, ma allo stesso tempo si è voluto fare chiarezza affinché non vi possano essere comportamenti che prevalichino la legge. - conclude - Mi auguro che la Camera giunga al voto definitivo in tempi brevi perchè il Paese non può attendere oltre".