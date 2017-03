M5S Roma, macché acqua bene comune: più 17% Acea in 3 anni, dice Cirinnà (PD)

Monica Cirinnà PD sulla bolletta dell'acqua a Roma.

"Le bugie della sindaca Virginia Raggi vengono al pettine e a pagarle di tasca propria sono e saranno i romani. La sindaca, infatti, ben si guarda dal dire che dal primo gennaio di quest'anno l'acqua a Roma costa il 4,8% in più", informa la senatrice del PD Monica Cirinnà.



"Un aumento - riferisce - deciso nel luglio scorso nella prima e unica riunione di ATO2 presieduta dalla Raggi, che crescerà anche nei prossimi anni: un altro 6.01% nel 2018 e ancora il 5.94% nel 2019. In un triennio, insomma, la bolletta di Acea cresce di un incredibile 17%".



"Un salasso per i cittadini della Capitale che andrà a favore degli azionisti privati e pubblici della società. - chiarisce infine l'esponente dem - La tanto decantata battaglia per l'acqua pubblica della Raggi e del M5S si perde così, è proprio il caso di dirlo, in un bicchiere d'acqua. Un super esborso deciso dalla giunta Raggi che fa dei romani i cittadini più tartassati d'Italia dopo che già pagano l'addizionale Irpef comunale più cara del Paese".