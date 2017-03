Fosse Ardeatine: grave assenza Raggi. M5S non ha rispetto, dice Cirinnà (PD)

Monica Cirinnà del PD contro Virginia Raggi, sindaco di Roma.

"Gravissimo che la sindaca Virginia Raggi non sia stata presente alla commemorazione per i caduti delle Fosse Ardeatine. Non era mai successo che il sindaco di Roma non rendesse onore alla memoria dei concittadini trucidati dai nazisti di Kappler. - dichiara in una nota la senatrice del PD Monica Cirinnà Roma - Perfino Giorgio Alemanno, con senso istituzionale non dimenticò di rendere omaggio alle vittime del grave eccidio".



"All'inefficienza amministrativa la sindaca aggiunge ora una pericolosa offesa alla memoria e all'onore della sua città e dei suoi caduti. - denuncia - Le Fosse Ardeatine sono il corpo vivo della storia di Roma e constatare l'assenza del Campidoglio pentastellato indica quanto questa classe politica non abbia alcun rispetto per la sua città, la sua memoria e il dolore di tante famiglie".