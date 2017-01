Bene tavolo su vertenza Sky: tutelare realtà produttiva a Roma, dice Cirinnà

"Bene ha fatto il ministro dello Sviluppo Calenda a convocare in tempi brevissimi un tavolo sulla vertenza Sky. Ci troviamo di fronte ad una decisione che riguarda il principale gruppo televisivo privato, coinvolge centinaia di lavoratori e il futuro occupazionale di importanti aree produttive. E' necessario quanto prima sciogliere i nodi che sono intorno a questa scelta di politica industriale che, così come proposta, colpirebbe in modo pesante la vita di tanti lavoratori dell'azienda e impoverirebbe la città di Roma di una realtà produttiva all'avanguardia anche dal punto di vista tecnologico" dichiara in una nota la senatrice del PD Monica Cirinnà.