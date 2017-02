Bello Figo: grave che neofascisti possano annulare concerti, dice Cirinnà (PD)

"Lo ammetto, non ho mai sentito una canzone di Bello Figo, ma considero gravissimo il fatto che un artista non possa esibirsi a Roma per le pressioni di un gruppo di neofascisti xenofobi. E ancor più allarmante è che quelle minacce siano ritenute così pericolose tanto da annullare un concerto" dichiara in una nota la senatrice del PD Monica Cirinnà



"Si tratta di un drammatico segnale di quanto Roma, città aperta, democratica e promotrice di cultura, stia diventando, nel silenzio o accondiscendenza di chi amministra il Campidoglio, un luogo dove le forze più minoritarie, violente e settarie, possono influire sulla proposta musicale e culturale della Capitale" conclude.