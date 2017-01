A Roma incapacità M5S ora la pagano i bambini lasciati al freddo, dice Cirinnà (PD)

"La gestione della cosa pubblica a Roma dimostra tutta l'incapacità e l'incompetenza della Giunta M5S. Dopo i rifiuti che non vengono raccolti e il trasporto pubblico allo sbando, ora a farne le spese sono i bambini romani lasciati al gelo nelle classi senza riscaldamento. Il fatto che la sindaca Virginia Raggi abbia addirittura sbandierato l'operazione 'Scuole calde' - ed ora se ne vede tutto il fallimento - rende ancora più grottesca una situazione non più sostenibile. Ma invece che al degrado della città e ai servizi per i cittadini la sindaca pensa ancora a come occupare nuove poltrone in Giunta" dichiara in una nota la senatrice del PD Monica Cirinnà.