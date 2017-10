Mondiali 2018, sorteggio playoff: Italia contro Svezia, primo match in trasferta

Il CONI riferisce sul sorteggio dei playoff per i Mondiali 2018.

"È la Svezia l'avversario della Nazionale italiana nei playoff di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. A deciderlo è stato il sorteggio che si è svolto oggi a Zurigo. La formazione del Ct Ventura, inserita nell'urna come testa di serie grazie ai 23 punti conquistati nel Gruppo G, giocherà la partita di andata in trasferta. Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, le altre seconde classificate nei rispettivi gironi che non avevano ottenuto l'accesso diretto, sono così accoppiate: Nord Irlanda- Svizzera Croazia-Grecia Danimarca-Irlanda Le gare d'andata dei play-off si disputeranno tra il 9 e l'11 novembre mentre il ritorno è previsto tra il 12 e il 14" viene riportato in un comunicato del CONI.