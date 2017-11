Vergogna Mondiale: apocalisse Italia, pareggia 0-0 con Svezia ed è fuori

La Nazionale italiana di calcio dice addio ai Mondiali di Russia 2018. Gli Azzurri di ventura non riescono a battere la Svezia e non agguantano la qualificazione per la Coppa del Mondo.

A quanto pare l'apocalisse per l'Italia è più vicina, almeno dal punto di vista calcistico. Il presidente della Figc Carlo Tavecchio prima dei playoff aveva infatti dichiarato che "la non qualificazione dell'Italia ai Mondiali 2018 sarebbe stata l'apocalisse" anche se rassicurava del fatto che gli Azzurri in Russia sarebbero "sicuramente andati".

Invece così non sarà. Per agguantare la qualificazione ai Mondiali l'Italia avrebbe dovuto battere la Svezia nel ritorno dello spareggio con ben due gol di scarto, visto che nella gara di andata la partita si era chiusa 1 - 0 per gli svedesi.

La squadra guidata da Ventura, invece, ha terminato il match di ieri con un misero 0 - 0 che costringe gli Azzurri a dire addio alla Coppa del Mondo del 2018.

La Nazionale non ha saputo neppure cavalcare l'onda dei 73mila tifosi accorsi a San Siro per sostenerla (arrivando anche a fischiare l'inno della Svezia). Nonostante la inferiorità tecnica, la Svezia non ha avuto infatti troppa difficoltà a resistere ad una Italia spenta e senza entusiasmo.

In lacrime Gigi Buffon, che dovrà chiudere la sua carriera in Nazionale senza l'emozione di giocare un ultimo mondiale. Atteso infatti un drastico ricambio generazionale nella squadra.