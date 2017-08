Vaccini, Moige: Consulta bocci decreto che impone obbligo

Il Moige prosegue la battaglia contro il decreto vaccini.

"Portiamo avanti la battaglia per fermare il decreto ingiusto e incostituzionale del ministro Lorenzin che introduce la coercizione vaccinale ai bambini dagli 0 ai 6 anni a pena di perdere la possibilità di iscrizione alla scuola infanzia" viene annunciato in un comunicato del Moige.

«Con l'approvazione del decreto Lorenzin il Parlamento ha posto il macigno della coercizione vaccinale contro i genitori creando sfiducia e distanza sul tema delle vaccinazioni. - spiega Antonio Affinita, direttore generale del Moige - Il clima della coercizione avrà inevitabilmente un effetto boomerang verso quelle politiche vaccinali che tutti auspicano. La salute dei nostri figli è un tema che non può mai essere affrontato con metodi coercitivi. Confidiamo nell'intervento della Corte Costituzionale che, alla luce del ricorso della regione Veneto, possa dichiarare incostituzionale il decreto che non solo non rispetta la Costituzione Italiana, ma anche la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e la Convenzione di Oviedo».