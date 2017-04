Omicidio su Facebook: social pericoloso per minori. Moige: garanti intervengano

Il Moige commenta l'omicidio avvenuto su facebook, chiedendo ai garanti di impedire, in spregio alla legge italiana, che si iscrivano anche i minori di 13 anni.

"Con questo gravissimo episodio di omicidio, di fatto creato per essere postato su FB, il social network si conferma un luogo pericoloso per i nostri figli. Ancora troppi i casi di cyberbullismo, violenza, che fioriscono nell'indifferenza generale dei gestori dei social network" dichiara in un comunicato dal Moige, commentando l'assassinio avvenuto su Facebook e la confessione di altri 13.



Il Movimento italiano genitori osserva dunque: "Crediamo doveroso ed urgente che le autorità garanti intervengano a tutela dei nostri figli verso i social network. Inaccettabile consentire, in spregio alla legge italiana, ai minorenni di iscriversi da 13 anni, formalizzando un contratto 'capestro' per donare i loro dati e la loro privacy, non garantendo, concretamente, adeguata tutela."



"I minori hanno bisogno di essere tutelati nella loro navigazione in rete, ed in special modo sui social network. Chi vuole i minori nelle proprie piattaforme deve avere una protocollo etico funzionante, capace di tutelarli" segnala in conclusione la Onlus.