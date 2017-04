Cyberbullismo, Moige: ma "Noi ci siamo", al via campagna fondi

Il Moige lancia la campagna 'Noi ci siamo' contro il cyberbullismo, a cui si può contribuire con un SMS da cellulare o una chiamata da rete fissa al 45548, dal 7 aprile al 2 maggio 2017.-

"Sono sempre di più i ragazzi vittime di cyberbullismo che arrivano a gesti estremi, spesso perché non sanno chiedere aiuto dinanzi a queste violenze. Per dare una forte e concreta risposta ai ragazzi, il Moige - Movimento Italiano Genitori onlus - lancia la campagna 'Noi ci siamo', a cui si può contribuire con un SMS da cellulare o una chiamata da rete fissa al 45548, dal 7 aprile al 2 maggio 2017" illustrano in un comunicato dall'associazione.



Dal Moige continuano: "Ideata e realizzata da Aldo Biasi Comunicazione e Atlantis Company, la campagna di raccolta è articolata con spot radio, tv e web, che saranno veicolati nelle tv e radio nazionali e locali, unitamente ai canali web."



"Carolina, Andrea, Amanda... nomi di giovani vittime che hanno pagato con la loro vita il prezzo più alto di un odioso sopruso chiamato cyberbullismo. Non vogliamo che questi drammi si ripetano - afferma Maria Rita Munizzi, presidente del Moige - Da una recente indagine condotta da noi con l'Università La Sapienza di Roma vengono fuori numeri che parlano chiaro: 'per 8 ragazzi su 10 non è grave insultare, ridicolizzare o rivolgere frasi aggressive sui social, inoltre, le aggressioni verbali non sono gravi perché non vi è violenza fisica. 7 su 10 dichiarano che la vittima non avrà alcuna conseguenza dagli attacchi e che non è grave pubblicare sue immagini non autorizzate'. Oggi si attacca l'identità e non l'opinione, i giovani non hanno la percezione reale delle conseguenze delle loro azioni, riducono la gravità di insulti e prevaricazioni, si assiste a una depersonalizzazione della vittima, e ancor più grave non si riconoscono le gravità dei reati online".



Dalla Onlus si spiega infine: "I fondi raccolti grazie a sms da cellulare e chiamate da rete fissa al 45548, contribuiranno a sostenere e rafforzare la Task force operativa del Moige, attiva per offrire sostegno e supporto attraverso interventi mirati. La Task force composta da operatori esperti, impegnati per rispondere alle segnalazioni, offre consulenze specialistiche ed assistenza, individuando le soluzioni più rapide ed efficaci. Svolge, inoltre, attività di informazione e orientamento ai ragazzi nelle scuole in modo da diffondere strumenti di prevenzione."