Violenza donne: Convenzione di Istanbul presto tradotta in italiano, dice M5S

Maria Edera Spadoni del M5S dopo l'approvazione di una risoluzione sulla Convenzione di Istanbul.

In Commissione Affari Esteri è stata votata all'unanimità l'8 novembre "una mia risoluzione che impegna il governo italiano a fare un altro passo concreto per la difesa delle donne: la traduzione del cosiddetto Explanatory Report della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Ovvero, la cosiddetta Convenzione di Istanbul" informa in una nota la deputata del MoVimento 5 Stelle Maria Edera Spadoni.

"Dopo l'approvazione alla Camera della mozione sulle misure contro la violenza di genere, a mia prima firma, oggi dunque è stato raggiunto un altro obiettivo rispetto a un tema drammatico che ci vede impegnati in prima linea", sottolinea.



"Può apparire come un traguardo secondario ma - prosegue la pentastellata - in realtà si tratta di una relazione illustrativa ed esplicativa che accompagna questa importante convenzione. Al momento è solo in lingua inglese, per questo abbiamo ritenuto fondamentale richiederne anche una versione in lingua italiana, più facilmente accessibile a tutti: dalle istituzioni alla società civile".



"Il Parlamento ha così dato risposta alla richiesta più volte sollevata dalle associazioni. - specifica l'esponente dei 5 Stelle - Per la stessa ragione lo scorso settembre è stato tradotto in italiano anche il questionario GREVIO, il gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica che monitora il rispetto del trattato".



"Questa relazione deve essere fruibile a tutti così da comprendere chiaramente tutte le nozioni e tutti i principi fondamentali alla base della Convenzione di Istanbul. - conclude - Ritengo sia di grande importanza, come lo è anche a livello nazionale il nuovo piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere per il periodo 2017-2020, che stiamo ancora aspettando. Un piano, poi, che dovrà superare il carattere di straordinarietà perché il nostro Paese ha bisogno di azioni sistematiche, non improntate all'eccezionalità".