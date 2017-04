Vaccini: dopo Report Lorenzin rimuova Rossi da Bruxelles, dice M5S

Il MoVImento 5 Stelle in una interrogazione a Beatrice Lorenzin dopo la puntata di Report sui vaccini.

«Tra gli effetti collaterali della puntata di Report sui vaccini andata in onda domenica scorsa c'è stato quello di riportare 'all'onore delle cronache' Pasqualino Rossi, messo dal ministro Beatrice Lorenzin alla Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea. Rossi è stato più volte oggetto di atti parlamentari sia da parte del M5S sia di altre forze politiche ma al dicastero del Lungotevere hanno fatto orecchie da mercante» informano i deputati del MoVimento 5 Stelle, che hanno presentato una interrogazione sul tema.



"Ora torniamo a chiedere che il titolare della Salute proceda con urgenza alla sostituzione del dottor Rossi alla luce della vicenda che l'ha riguardato e della necessità di salvaguardare la credibilità dell'Italia presso l'Unione europea», precisano quindi i pentastellati.



«Secondo i magistrati nel 2008 Rossi avrebbe fornito informazioni riservate e addirittura la password dei terminali dell'Agenzia europea del farmaco a un manager che curava gli interessi delle case farmaceutiche. - viene spiegato - Sempre in base ai giudici, lo scopo sarebbe stato quello di informare il Manager sull'iter dell'approvazione del vaccino e questo in cambio avrebbe pagato Rossi vacanze, mobili, infissi e denaro. Rossi sarà arrestato nel 2008 dopo essere stato filmato mentre intascava una mazzetta da un altro manager, ma dopo 7 anni è scattata la prescrizione. Rossi ora è a Bruxelles: la puntata di Report è tornata a ricordarci un caso sul quale il ministro Lorenzin dovrebbe intervenire, stavolta non con una promozione, scrivendo la parola fine».