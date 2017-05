UE deferisce Italia per 44 discariche non a norma. M5S: Galletti mentì

Il MoVImento 5 Stelle commenta il deferimento dell'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per 44 discariche non a norma.

"Tutto questo è gravissimo, mette in luce l'inefficienza dei governi del PD e del ministro Gian Luca Galletti e il successivo danno economico che l'Italia subisce per l'incapacità delle nostre istituzioni. Purtroppo, anche in questo caso a pagare saranno i cittadini e non i responsabili degli abusi commessi" denuncia in una nota Piernicola Pedicini, eurodeputato del MoVimento 5 Stelle, in merito a deferimento dell'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per 44 discariche non a norma.



"Oltre a ciò - prosegue - dobbiamo evidenziare le gravi bugie e i dati falsi forniti il 2 dicembre 2014 dal Ministro all'Ambiente. In quell'occasione, giorno in cui la Corte europea emise la prima sentenza di condanna contro l'Italia, il ministro diffuse un pomposo comunicato stampa ufficiale in cui disse che si stava risolvendo l'emergenza. Com'è chiaro, era una palese menzogna, tenuto conto dell'intervento annunciato (ieri, ndr) dalla Commissione europea".



"Il ministro Galletti, invece di fare falsi annunci, acceleri al massimo le procedure per mettere a norma le discariche abusive e faccia tutto quello che gli compete per evitare altre sanzioni da parte della UE. - conclude il pentastellato - Bene ha fatto il gruppo del M5S alla Camera dei deputati a denunciare come responsabili del danno erariale i presidenti del Consiglio ed i ministri dell'Ambiente facenti funzione all'epoca dei fatti ed i sindaci e presidenti delle regioni pro tempore che hanno amministrato i territori dove sono ubicate le discariche oggetto della sentenza europea e che dal 2007 al 2014 nulla hanno fatto per evitarla".