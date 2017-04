Turismo: assunzioni Enit senza trasparenza, interpellanza M5S a Franceschini

Il MoVimento 5 Stelle presenta una interpellanza urgente al ministro dei Beni Culturali Franceschini sulle assunzioni presso l'Enit.

"Assunzioni senza trasparenza per tre dirigenti presso l'Enit, l'Agenzia Nazionale del Turismo controllata dal Ministero dei Beni Culturali, che graveranno sul bilancio dello Stato", viene denunciato dal MoVimento 5 Stelle in una interpellanza urgente rivolta al ministro dei Beni Culturali Franceschini.



"Le anomalie sulle nuove nomine vanno dalla pubblicità quasi nulla fatta sull'avviso di selezione alla sua dubbia imparzialità, visto che i candidati prescelti sono risultati essere in rapporti consolidati con gli organi dell'ente o con il Ministero vigilante. E ancora - dichiara il deputato 5 Stelle Mattia Fantinati, proponente dell'interpellanza - restano poco chiari anche i criteri di selezione per la definizione del punteggio, non supportati da alcuna griglia di valutazione. Introvabili sul sito web dell'Enit i curriculum vitae dei tre dirigenti selezionati e la delibera dell'Enit, citata nel bando a proposito della commissione concorsuale. Inoltre, il bando consente a quest'ltima di utilizzare soggetti 'terzi', contrariamente a quanto previsto dal regolamento di organizzazione dell'ente, che in queste procedure prescrive invece l'uso di personale interno in possesso di adeguato livello professionale".



"Ci troviamo davanti all'ennesima zavorra a carico dei cittadini che si aggiunge a quelle denunciate in precedenza dal M5S: dai 13 milioni di euro per un nuovo sito web nonostante i 25 già spesi per il portale già esistente Italia.it ai 6 milioni di perdite nel bilancio 2015 a cui si aggiunge il presunto conflitto d'interessi di alcuni membri del Cda, Lazzerini, responsabile della compagnia aerea estera 'Emirates' e Antonio Nicola Preiti, proprietario al 77% di una società, 'Sociometrica', che si occupa di promozione turistica", conclude Fantinati.