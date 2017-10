Tim, ok golden power. M5S: solo per larghe intese Renzi-Berlusconi

Il MoVimento 5 Stelle sull'applicazione del golden power per Telecom decisa in Consiglio del Ministri.

«Il provvedimento sottolinea il colpevole ritardo del governo Renzi prima e di quello Gentiloni poi, sull'applicazione del golden power. Siamo in ritardo di quasi tre anni: se il medesimo intervento fosse stato fatto nel 2014 Telecom non sarebbe stata in mano francese, la stessa che adesso ha anche Mediaset. Siamo favorevoli al provvedimento ma proprio per questo crediamo andasse fatto prima», dichiarano in una nota i parlamentari del MoVimento 5 Stelle Mirella Liuzzi e Andrea Cioffi.



I grillini espongono quindi: "Gli interessi strategici erano presenti già allora, ma Renzi non ha mosso un dito. Il colpevole ritardo nella creazione della società pubblica della rete ha determinato l'intreccio tra gli interessi nazionali e quelli francesi."



"Interessi che il governo non ha saputo difendere neanche nella vicenda Fincantieri-STX. L'impressione è che l'intervento sia figlio delle larghe intese Renzi-Berlusconi. La legge elettorale come partita di scambio sul fronte più caro all'ex Cavaliere: quello dell'azienda di famiglia. Un do ut des che da vent'anni caratterizza la politica italiana " prosegue il M5S.



«Il principio della rete pubblica - concludono - per noi è fondamentale, ma oggi ci troviamo in una situazione assurda frutto dei compromessi al ribasso della politica sull'asse composto da PD e Forza Italia con Calenda come garante».