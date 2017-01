Terrorismo: Minniti spieghi perché a Roma sono ko telecamere anti ISIS, dice M5S

"Alcuni sistemi di allarme e telecamere anti - ISIS sono Ko a Roma. La denuncia circostanziata, con atti e documenti ufficiali, è stata lanciata dal giornalista Ferruccio Sansa su Il Fatto Quotidiano. Cosa fanno il ministero degli Interni e il Capo della Polizia per risolvere questa situazione?" chiedono la capogruppo del MoVimento 5 Stelle Senato Michela Montevecchi ed il collega pentastellato Vito Crimi, che in una nota annunciano una interrogazione urgente a Marco Minniti.



"La situazione è molto grave. Gravissima. - dichiarano - Parliamo di telecamere che non funzionano e computer che non registrano le immagini. Accade nella sala crisi della Questura di Roma che quotidianamente deve affrontare le emergenze per il terrorismo. I dirigenti hanno inviato almeno 12 solleciti affinchè gli apparecchi, appena installati, vengano riparati".



"Nei documenti interni del 13 gennaio, il direttore telecomunicazioni Lazio della Polizia denuncia: 'Permangono problematiche nella sala crisi della Centrale operativa telecomunicazioni, utilizzata durante le esercitazioni per attacchi terroristici a Roma, che attualmente risulta impossibilitata alla visione delle immagini di videosorveglianza'. Stante le ripetute segnalazioni e l'importanza del sistema a supporto dell'ordine e della sicurezza pubblica si resta in attesa di un urgente riscontro. - riferiscono i pentastellati. - In caso di emergenza i filmati in alcuni casi non sono nemmeno registrati".



"La Questura chiede 'interventi per evitare ulteriori perdite di dati'" sottolineano infatti parlamentari 5 Stelle, evidenziando che "il problema, inoltre, riguarda diversi luoghi sensibili della Capitale, che possono essere oggetto di potenziali attacchi terroristici".



Proseguono: "Come denunciano alcuni rappresentanti della Polizia 'la polizia deve rivolgersi a un numero verde per segnalare i guasti'. Possibile? - domandano infine - Non è un film surreale, ma la tragica realtà quotidiana di questo Paese".



"Il MoVimento 5 Stelle tramite una interrogazione urgente chiede di individuare immediatamente i responsabili di questa drammatica situazione ed esige che i problemi denunciati siano immediatamente e definitivamente risolti. La sicurezza dei cittadini al primo posto" concludono Montevecchi e Crimi.