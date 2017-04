Terremoto: strada per Castelluccio sia pronta per fioritura lenticchie, dice M5S

Il MoVimento 5 Stelle commenta la semina delle lenticchie a Castelluccio di Norcia.

«Grazie alla tenacia e alla passione degli agricoltori, e all'aiuto dell'Esercito, oggi va in porto la semina che a giugno ci farà ammirare la celebre fioritura delle lenticchie di Castelluccio di Norcia, uno spettacolo della Natura che ogni anno richiama in zona circa 250mila turisti. Un indotto che sarà salvaguardato solo se la strada, ancora danneggiata a causa del sisma, sarà pronta per quel periodo. Chiediamo pertanto al Governo e alle Autorità competenti di garantire la fine dei lavori viari e l'accessibilità all'area in tempo per il momento della fioritura», sottolineano in una nota i deputati del MoVimento 5 Stelle della Commissione Agricoltura.



«La semina di oggi - dichiara Filippo Gallinella, deputato umbro del M5S in Commissione Agricoltura - è un 'miracolo' per Castelluccio di Norcia, comune distrutto dal terremoto, e per tutta l'Umbria, tra le regioni che continuano a vivere le ricadute negative del terremoto in Italia Centrale su diversi settori produttivi. Sopravvivono le eccellenze agroalimentari del Made in Italy che provengono da quest'area e alle quali è collegato l'indotto del turismo enogastronomico, insieme a quello naturalistico. E' appunto il caso della lenticchia di Castelluccio, un prodotto dell'agricoltura di montagna coltivato in maniera del tutto naturale nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini».