Terremoto: scissione da PD non incida su lavoro Errani, dice M5S

Il MoVimento 5 Stelle sulla riscostruzione post terremoto.

"Le parole pronunciate dal commissario Vasco Errani e riportate dalla stampa sono la scoperta dell'acqua calda: da mesi denunciamo come nelle zone colpite dal sisma la situazione sia di stallo. Lo sappiamo noi e, soprattutto, lo sanno benissimo i cittadini di quei territori", riferiscono in una nota dal MoVimento 5 Stelle.



"Una cosa deve essere chiara rispetto al destino politico di Errani: qualunque decisione prenderà, non può e non deve incidere su una situazione che è già di drammatico ritardo. - chiariscono i pentastellati in merito ad una sua eventuale scissione dal PD - I cittadini colpiti dal sisma non devono pagare per le faide interne al PD: i democratici facciano molta attenzione a non giocare con la pelle di questi cittadini".



"E' indispensabile che tra Errani e Gentiloni ci sia un chiarimento immediato: un patto chiaro tra rappresentanti delle istituzioni, non da colleghi di partito", chiariscono infinee i 5 Stelle.