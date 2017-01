Terremoto e neve: perché elicotteri della Forestale bloccati a terra?, chiede M5S

«A quanto si apprende da notizie di stampa l'ex base operativa degli elicotteri del Corpo Forestale dello Stato di Rieti, presso l'aeroporto Ciuffelli, risulta attualmente chiusa con ben tre elicotteri fermi per l'espletamento delle procedure tecniche e burocratiche per l'acquisizione da parte dell'Arma dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco, con il personale impegnato a svolgere il corso di militarizzazione a seguito dell'accorpamento del CFS nel CC. Nel caso ciò corrisponda al vero chiediamo l'immediato sblocco di quegli elicotteri della Forestale, che sono perfettamente attrezzati per atterrare sulla neve e portare soccorso in situazioni critiche come quella nella quale si trova l'area colpita da terremoto e maltempo, difficilmente raggiungibili coi mezzi terrestri» dichiarano in una nota i deputati Patrizia Terzoni, Massimiliano Bernini, Tatiana Basilio e la senatrice Elena Fattori del MoVimento 5 Stelle.



«Vogliamo ricordare che quei mezzi sono stati attivi fino al 31 dicembre e che durante l'emergenza sisma del 24 agosto la base di Rieti e il suo personale avevano garantito l'operatività con decine di interventi di soccorso nelle zone terremotate. - sottolineano i pentastellati - Per fare chiarezza su questa vicenda presenteremo un'interrogazione alla Camera. Nell'interrogazione chiederemo anche se corrisponda al vero che in questa fase vi sono altrimenti mezzi non utilizzati presso gli aeroporti di Pescara e di Roma Urbe».