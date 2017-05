Terremoto: Consiglio UE blocca fondi ricostruzione, dice M5S

Il M5S contro il Consiglio UE.

«Il Consiglio UE e in particolare sette paesi membri stanno bloccando di fatto i fondi per la ricostruzione delle zone terremotate del Centro Italia. L'Europa la smetta di prendersela con i populisti e rispetti quel principio di solidarietà che dovrebbe essere alla base dell'Ue», denuncia in una nota la capodelegazione del MoVimento 5 Stelle, Rosa D'Amato, intervento in apertura della sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo.



I grillini espongono dunque: "Nei giorni sorsi, il Consiglio UE ha bloccato la proposta della Commissione, sostenuta dal M5S al Parlamento, di destinare i fondi europei per le zone del Centro Italia colpite dal terremoto senza richiedere il cofinanziamento regionale."



«Si tratta di una proposta sacrosanta - continua la pentastellata - soprattutto alla luce della situazione in questi territori. A sette mesi dal disastro ci sono ancora centinaia di famiglie che dormono nelle tende, lontane da una parvenza di vita normale. Questi sono momenti in cui l'Ue dve dimostrare concretamente solidarietà. Bisogna fare presto e ricostruire subito».