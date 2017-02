Taxi: in Milleproroghe 2017 norme per Ncc per clientele elettorali, dice M5S

Il MoVimento 5 Stelle contro l'emendamento per gli Ncc nel Milleproroghe 2017.

"Il MoVimento 5 Stelle contrasta l'emendamento 9.2 della senatrice Lanzillotta (PD) che crea l'ennesimo favore al settore Ncc. Inoltre da due anni e mezzo aspettiamo una risposta dal governo sul tema dei diritti dei tassisti rispetto alle disposizioni prodotte a favore del servizio Ncc (Noleggio con conducente)" dichiara il senatore Marco Scibona, senatore del M5S, in merito alla norma introdotta nel Milleproroghe 2017 che oggi ha fatto infuriare i tassisti di tutta Italia.



"Sono passati due anni e mezzo e nessun governo ha risposto a domande semplici - continua Scibona - quali iniziative di competenza intendano assumere per contrastare forme di illegalità nell'uso del servizio di noleggio con conducente? Quali iniziative urgenti e straordinarie, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intendano assumere per contrastare l'abusivismo tutelando in maniera adeguata chi svolge il servizio taxi nel rispetto del corpus normativo citato?"



"Non si ritiene ritiene di dover avviare tavoli conoscitivi ed incontri con i tassisti auto-organizzati nonché incentivare il servizio di 'Taxi service', anche in considerazione dei possibili risvolti occupazionali che potrebbero derivare da tale prestazione di pubblica utilità. - conclude il pentastellato - Con il Milleproroghe si fanno mille favori ai soliti noti per mantenersi clientele elettorali".