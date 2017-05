TTIP e CETA: Tribunale UE dà ok a ICE. Commissione deve accogliere istanze

Il MoVimento 5 Stelle commenta la sentenza della Corte di Giustizia Europea sull'ICE (iniziativa dei cittadini europei).

"La Corte di Giustizia Europea ha annullato una fondamentale decisione della Commissione europea: quella di rifiutarsi di accettare l'ICE (iniziativa dei cittadini europei) 'Stop TTIP e CETA', ovvero l'iniziativa dei cittadini europei con cui milioni di persone (in tutta Europa) si sono schierate contro questi mostruosi trattati commerciali", dichiara l'eurodeputata M5S Tiziana Beghin, titolare della Commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo.



"E' una buona notizia per diversi motivi: la Corte nobilita lo strumento ICE, l'unico a diretta disposizione dei cittadini per influire sulle decisioni di Bruxelles; - sottolinea - la Corte sbugiarda la Commissione, che vigliaccamente aveva respinto milioni di richieste affermando di non avere le competenze per fermare le trattative sul libero scambio".



"La Corte ha rilevato che i cittadini debbano essere ascoltati quando si modificano parti fondamentali dell'assetto istituzionale dell'UE e che il principio della democrazia, che è uno dei valori fondamentali dell'UE, non possa essere negato. - osserva ancora la pentastellata - la Corte rimanda la Commissione in audizione al Parlamento europeo, chiedendo alla stessa di presentare una proposta che accolga le istanze dell'ICE".