TAV Afragola, rifiuti interrati: si monitori la salute, chiede M5S

Paola Nugnes del M5S sulla vicenda dei rifiuti interrati alla stazione TAV di Afragola.

"Attenzione alla stazione TAV di Afragola, non solo perchè è un'opera strapagata, non solo per la sua relativa inutilità, considerando che è stata pensata come una cattedrale nel deserto, con collegamenti poco efficienti con il resto della rete trasportistica, ma anche per le faide criminali che l'hanno trovata appetibile e perchè da più fonti arrivavano informazioni circa il rischio contaminazione dei cantieri: l'avevamo detto a giugno, scritto in un'interrogazione, e purtroppo adesso i carotaggi predisposti e le indagini della procura ci danno ragione", sottolinea in una nota la senatrice Paola Nugnes, membro della Commissione Bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e della Commissione Ambiente del Senato.



"Adesso occorrerà monitorare se lavoratori e cittadini hanno corso o corrono dei rischi. - sottolineala la senatrice del MoVimento 5 Stelle - Tutto chiaro per noi tranne per chi doveva amministrare, gestire, sorvegliare e controllare".