TAP: campagna pubblicitaria patetica: Ora crea danni incalcolabili, dice M5S

Daniela Donno del MoVimento 5 Stelle su TAP.

"La campagna pubblicitaria avviata da TAP sulla bontà di questa scellerata opera, è semplicemente patetica. Così come è patetico il fatto che abbiano coniato per l'occasione l'hashtag #parliamoneinsieme. Di cosa esattamente vogliono parlare, se le opportunità di dialogo e di confronto le hanno fatte reprimere a suon di manganellate?" denuncia in una nota la senatrice salentina Daniela Donno del MoVimento 5 Stelle.

"Mentre TAP spende e spande soldi per tappezzare la Puglia con manifesti pubblicitari che non hanno né capo né coda, l'economia locale registra danni incalcolabili - prosegue -. È inutile ribadire che molte persone che avevano in programma di trascorrere le vacanze in Salento hanno cambiato idea, perché intimorite dalle ripercussioni ambientali legate alla realizzazione del metanodotto. Dunque, per quanto TAP si premuri di dire che va tutto bene, la realtà è un'altra e lo stiamo scontando a caro prezzo".