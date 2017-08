Strage Viareggio: governo non fa nulla per prevenirne altre, dice M5S

Il MoVimento 5 Stelle sulla strage di Viareggio.

"Ad oggi il governo non ha adottato ancora nessuna misura di sicurezza per prevenire altre stragi come quella di Viareggio in cui sono morte 32 persone. Nulla è stato fatto né sono state accolte le idee del MoVimento 5 Stelle come la proposta di legge a prima firma Diego De Lorenzis per chiedere una Commissione d'inchiesta sull'accaduto, mai calendarizzata, o come gli atti parlamentari (mozioni, emendamenti, ordini del giorno) per chiedere che i carri merci pericolosi vengano dotati di dispositivi antideragliamento" denunciano in una nota i parlamentari 5 Stelle delle Commissioni Trasporti.

"Eppure quanto emerge oggi dall'inchiesta giudiziaria getta uno scenario inquietante proprio sul fatto che furono sottovalutati i rischi. Cos'altro bisogna attendere? - domandano i pentastellati - Il Governo e le stesse aziende come Rfi e Ferrovie dello Stato continuano a ignorare che quanto successo a Viareggio potrebbe accadere in altre città. E' inoltre vergognoso che persone che oggi vengono condannate, seppur in primo grado, per la strage di Viareggio siano a capo di progetti come il gasdotto Tap, come nel caso di Elia, o di aziende di Stato come Finmeccanica, come appunto Moretti, e che entrambi abbiano preso buone uscite milionarie".