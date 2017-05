Strage Capaci: introdurre storia dell'antimafia a scuola, dice M5S

Il MoVimento 5 Stelle presenta una proposta di legge per introdurre nelle scuole lo studio della storia dell'antimafia.

"Introdurre nelle scuole lo studio della storia dell'antimafia per far conoscere ai nostri studenti la storia di quei nostri cittadini, rappresentanti delle istituzioni e non, che a questa battaglia di legalità e giustizia hanno dedicato la vita. A questo scopo stiamo per depositare un'apposita proposta di legge, a prima firma della collega Chiara Di Benedetto, che sarà presentata ufficialmente e illustrata durante il convegno 'La storia dell'antimafia come materia di scuola', che si terrà venerdì 26 maggio" annunciano i deputati del MoVimento 5 Stelle in Commissione Cultura.



"La proposta di legge in questione - spiegano i pentastellati - mira a introdurre nelle scuole elementari, medie e superiori la disciplina della storia del contrasto al fenomeno mafioso, insieme allo studio dei princìpi e dei diritti fondamentali della Costituzione, con l'obiettivo di coinvolgere gli studenti in un percorso di conoscenza e approfondimento del fenomeno mafioso, fornendo loro loro modelli di riferimento e di vita alternativi, quali le voci dell'antimafia".