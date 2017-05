Scuola, M5S: solo 15mila assunzioni ma a bilancio c'erano 400 milioni

Il MoVimento 5 Stelle sulle assunzioni nel mondo della scuola.

"I ministri Valeria Fedeli e Pier Carlo Padoan giocano con i numeri. Con 400 milioni si potevano stabilizzare 52mila supplenze e invece sono solo 15mila. Come temevamo e avevamo denunciato, sulle assunzioni nel comparto scuola Mef e MIUR hanno raggiunto un accordo al ribasso", affermano i parlamentari del MoVimento 5 Stelle in Commissione Cultura di Camera e Senato.



"Per le 15 mila nuove assunzioni, frutto dell'accordo Mef-Miur non sono stati utilizzati tutti i 400 milioni stanziati in legge di bilancio a questo scopo. - evidenziano i pentastellati - Evidentemente una parte consistente di quella cifra è stata accantonata, mentre avrebbe dovuto essere integralmente utilizzata a questo scopo".



"Il dato si evince facilmente: dei 52 mila posti annunciati, 21mila vengono lasciati liberi dai pensionamenti che, come si sa, non hanno costi aggiuntivi per lo Stato. Altre 16mila cattedre erano posti vacanti e disponibili già contabilizzati sul fondo della Buona Scuola. Dunque le vere, nuove, assunzioni sono circa 15mila: posti dell'organico di fatto trasformati in altrettanti posti dell'organico" concludono.