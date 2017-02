Sciopero aerei: Easyjet agisce in modo antisindacale. Interrogazione M5S

Il MoVimento 5 Stelle sul comportamento di Easyjet durante lo sciopero aerei.

"Durante lo sciopero generale trasporti indetto da UILtrasporti, Filt, Fit, Cgil e Cisl, la compagnia Easyjet ha agito in modo antisindacale, ledendo un diritto, quello di sciopero, sancito costituzionalmente" denunciano i deputati della Commissione Lavoro e della Commissione Trasporti del M5S alla Camera.



"La compagnia aerea low cost ha infatti impiegato, nella base operativa di Milano Malpensa, personale appositamente trasferito da basi estere di altre società, in palese violazione delle norme del nostro ordinamento e con evidente lesione del diritto di sciopero costituzionalmente garantito.- spiegano i pentastellati - I sindacati hanno contestato tale procedura e hanno denunciato numerose violazioni contrattuali e di legge fatte dall'azienda nell'organizzazione dei turni di lavoro, nell'erogazione di specifiche voci retributive e nelle tutele sociali".



Il MoVimento 5 Stelle annuncia quindi che presenterà "un'interrogazione parlamentare per fare luce sull'accaduto".