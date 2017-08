Roma, su Atac PD usa Commissione per fare propaganda politica, dice M5S

Il MoVimento 5 Stelle sul caso Atac a Roma.

"Il PD e il presidente Meta non usino la Commissione Trasporti per la propria propaganda politica. Dopo l'indagine parlamentare chiesta da Meta, il PD ha sollecitato il ministro Graziano Delrio per chiedere un'indagine parlamentare su Atac, la società del Trasporto Pubblico Locale del Comune di Roma, la cui situazione finanziaria e la cui gestione non hanno mai fatto scomodare il PD e i suoi rappresentanti istituzionali quando a guidare la Capitale erano loro. Eppure l'Atac non ha riportato nuovi debiti rispetto alla gestioni precedenti da quando c'è la giunta Raggi. Basta questo dettaglio per far capire l'uso strumentale che il PD sta facendo delle istituzioni", chiariscono in una nota i parlamentati del MoVimento 5 Stelle delle Commissioni Trasporti di Camera e Senato.



"Un doppiopesismo vergognoso se si pensi che non è mai partita un'indagine conoscitiva sui conti della delle società di Trasporti della Campania o delle Marche, anzi il Governo ne ha ripianato i debiti lasciando a Roma solo le briciole. - denunciano i pentastellati - Nessuna indagine conoscitiva nemmeno per le ferrovie del Sud Est, società del Ministero dei Trasporti, a cui hanno regalato 70 milioni per farla confluire in Ferrovie dello Stato senza alcun piano industriale e che continua a erogare disservizi e assenza di mezzi a cittadini e turisti".