Roma: stop gioco d'azzardo perché danni sociali superano incassi Stato, dice M5S

"Avanti tutta con la delibera anti gioco d'azzardo del Comune di Roma, una delibera costruita dai consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle con la collaborazione attiva delle associazioni che combattono questa piaga sociale ed economica che colpisce 1 milione di persone, costa ogni anno quasi 4 miliardi di euro in mancata IVA perché alle famiglie manca il denaro per consumi alternativi virtuosi a danno di altre piccole imprese e commercio (e dei relativi posti di lavoro persi); a causa di un settore che induce persone a gettare i loro risparmi nel tentar la sorte" annuncia in una nota Giovanni Endrizzi, senatore del M5S.



"Il fenomeno è drammatico - ricorda il pentastellato - solo una settimana fa a Ostia un uomo azzardopatico ha abbandonato in auto al gelo il proprio piccolo, che ha rischiato di morire, per andare a giocare alle slot".



"Nel 2016 sono stati gettati nell'illusione e nel 'buco nero' dell'azzardo ben 95 miliardi di euro: 260 milioni al giorno, 3.012 euro al secondo - sottolinea Endrizz i- Nelle slot e Vlt sono stati buttati il 51,6% del totale, cioè 49,1 miliardi".



"C'è anche un incremento notevole (34%) delle scommesse sportive che sono arrivate a 7,5 miliardi di euro e, proprio quest'anno, le scommesse on line hanno superato quelle in agenzia. Insomma l'8% in più rispetto al 2015. Un disastro da fermare e l'amministrazione 5 Stelle di Roma vuole farlo" assicura Endrizzi.



"Oramai i danni sociali ed economici superano di gran lunga gli incassi per lo Stato è ora di fermare questa follia e studiare una exit-strategy dalle tante 'Las Vegas' diffuse che ci sono in ogni città e questo regolamento è solo il primo passo" conclude il parlamentare.