Riforma gioco d'azzardo: governo insiste su bozza Baretta, dice M5S

Il MoVimenmto 5 Stelle contro la bozza Baretta che riforma il gioco d'azzardo.

"Giù le mani dagli enti locali e dagli strumenti che hanno a disposizione per contrastare il dilagare il gioco d'azzardo. Il governo torna a convocare giovedì 25 maggio la conferenza Stato-Regioni mettendo all'ordine del giorno il riordino della materia giochi. Al momento non sembra siano state apportate modifiche rispetto alla bozza Baretta, già presentata alcune settimane fa, per cui continuiamo a ritenere questa riforma inaccettabile dal momento che è palesemente sbilanciata a favore dell'industria del azzardo" denuncia in una nota il MoVimento 5 Stelle.



"Questo governo ancora una volta dimostra di non interessarsi alla salute dei cittadini ma solo a quelli delle lobby, per cui torniamo a rivolgerci alla Lombardia e alla Puglia che, per bocca dell'assessore Beccalossi e del presidente Emiliano, hanno già annunciato che si opporranno alla bozza Baretta nel caso in cui questa non venga ampiamente ritoccata. - concludono i pentastellati - Auspichiamo che l'impegno preso venga confermato e che non si debba assistere a brutti scherzi dell'ultimo momento".