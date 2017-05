Rifiuti, M5S: ok in bolletta costi smaltimento all'estero ma anche di inceneritori

Il MoVimento 5 Stelle sulla trasparenza delle bollette dei rifiuti.

"Apprendiamo che il ministro Gian Luca Galletti ha avuto un sussulto di trasparenza e chiede che i sindaci indichino in bolletta il costo dello smaltimento dei rifiuti all'estero. Vuole spingere su questa misura. Siamo d'accordo: a patto però che inseriamo anche i costi dell'incenerimento, di sussidi vari e quelli della messa in discarica. Magari precisando anche l'ammontare delle infrazioni che di mese in mese il Paese e quindi tutti noi cittadini stiamo accumulando", dichiarano in una nota i parlamentari del MoVimento 5 Stelle delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato.