Quote latte: sia Lega Nord a pagare per allevatori e cittadini, dice M5S

Il M5S contro la Lega Nord.

"La Lega Nord paghi per allevatori e cittadini, visto che proprio sulle quote latte quando era al governo ha fatto una campagna elettorale le cui conseguenze ora si ripercuotono sulle casse dello Stato italiano, provocando così un ulteriore dispendio di soldi pubblici senza aver di fatto migliorato le condizioni economiche del comparto", chiedono in una nota i deputati del MoVimento 5 Stelle della Commissione Agricoltura.

"Da ieri a oggi nulla è cambiato: quando governava la Lega speculava con la sua propaganda contro le quote latte, foraggiando illusioni di una 'facile scorciatoia' senza conseguenze, oggi invece la banda del Carroccio fa solo finta di farsi portavoce degli interessi di allevatori e agricoltori proprio mentre il contro delle sue scelte sbagliate viene presentato ai cittadini. Troppo facile fare campagna elettorale sulla pelle degli altri", concludono i 5 Stelle.