Paroxetina: rischio suicidi in minori. M5S: Lorenzin ha ignorato denunce

Il MoVimento 5 Stelle ricorda che da due anni esorta Beatrice Lorenzin a dichiarare l'inefficacia e la pericolosità della Paroxetina, che aumenta i suicidi nei minori come specificato dall'Aifa.

"La Paroxetina non deve essere somministrata ai bambini: l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) conferma finalmente tutti i nostri dubbi sollevati nel 2015 sul potente antidepressivo a base di Paroxetina prescritto da migliaia di medici in Italia e in tutta Europa" denuncia in una nota il MoVimento 5 Stelle.



"Il M5S da due anni segnala ripetutamente al ministro Beatrice Lorenzin l'inefficacia e la pericolosità di questo farmaco per i minori, ma la titolare della Salute non ha mai preso in seria considerazione le nostre denunce. Noi abbiamo a cuore la salute dei nostri bambini, la Lorenzin evidentemente pensa ad altro. Ora però non può più far finta di niente", dichiara Piernicola Pedicini, eurodeputato e titolare della Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.



"La Paroxetina - si legge nella nota dell'Aifa - non deve essere usata per il trattamento di bambini e adolescenti al di sotto dei 18 anni di età per mancanza di significativi dati di efficacia a fronte di un aumentato rischio di comportamento suicidario e atteggiamento ostile", riassume infatti il pentastellato.