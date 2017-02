Moretti: governo non applica per Eni e Finmeccanica clausola onorabilità, dice M5S

"La pena per Moretti? Sproporzionata" diceva il ministro Graziano Delrio il 22 settembre 2016 in riferimento alle richieste dei pm verso l'ex ad di FS, ricordano in una nota i parlamentari del MoVimento 5 Stelle di Camera e Senato delle Commissioni Trasporti



"Ora dopo la sentenza di primo grado ci attendiamo che il ministro Delrio chieda scusa a tutti i cittadini, in primis ai famigliari delle vittime della strage di Viareggio e chieda comunque la revoca del suo incarico da Finmeccanica", aggiungono.



"Moretti pretende di non dimettersi solo perchè Finmeccanica non applica la clausola di onorabilità, in realtà dovrebbe lasciare solo per dignità - continuano i pentastellati - Tra l'altro nel 2015 fu proprio il governo Renzi ed il ministro Padoan a respingere la proposta del M5S avanzata sin dal 2014 tramite i senatori Girotto e Castaldi affinchè fosse applicata anche in Eni e Finmeccanica la clausola di onorabilità".



"Al tempo le Commissioni del Senato avevano richiesto di estendere la clausola anche ad Eni e Finmeccanica ma il dibattito e la democrazia parlamentare vennero soppresse dall'arroganza ministeriale. - denunciano ancora i 5 Stelle - Era il 2015 quando affarmavamo 'è il caso ricordare che sull'Eni pendono 2 indagini per corruzione internazionale per presunte tangenti di Saipem in Algeria e in Nigeria mentre l'Ad di Finmeccanica Mauro Moretti è stato rinviato a giudizio nel 2013 per la strage di Viareggio. Riteniamo che la decisione del Ministro Padoan sia anche l'ennesimo atto di prevaricazione nei confronti del dibattito parlamentare in Senato tenuto prima in aula con l'approvazione di una mozione e successivamente in X Commissione Industria con l'approvazione di una risoluzione".



"Non ci eravamo sbagliati" concludono.