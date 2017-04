Migranti: su traffico Ong interrogazione M5S a Commissione UE

Laura Ferrara, eurodeputata del MoVimento 5 Stelle, sul caso delle navi Ong che trasportano i migranti dalla Libia in Italia.

"Vogliamo tutta la verità sul ruolo delle Ong nelle operazioni di salvataggio dei migranti nel Mar Mediterraneo: per questo abbiamo presentato una interrogazione prioritaria alla Commissione europea. Non vogliamo fare di tutt'erba un fascio, vogliamo chiarezza e trasparenza, anche a tutela del lavoro di quelle Ong che da anni contribuiscono con sacrificio e dedizione a salvare vite umane nel Mediterraneo", dichiara in una nota Laura Ferrara, eurodeputata del MoVimento 5 Stelle e vicepresidente della Commissione Affari Giuridici.



"Alla Commissione europea abbiamo chiesto: - riferisce la pentastellata - 1) se le Ong coinvolte nelle operazioni Sar nel Mediterraneo, vicino alle coste libiche, rispettano le norme internazionali e perchè scelgono sempre le coste italiane come approdo finale; 2) se il lavoro delle Ong favorisce anche indirettamente il business dei trafficanti di esseri umani; 3) quali sono le fonti che consentono il finanziamento delle attività di salvataggio delle Ong".



"Con le vie legali d'accesso all'UE, che il MoVimento 5 Stelle ha sempre chiesto, queste problematiche non si porrebbero neppure. - osserva quindi l'eurodeputata - Il salvataggio, l'assistenza e il soccorso dei migranti che attraversano il Mar Mediterraneo non può essere delegato a privati. Noi vogliamo inasprire le pene per i mercanti di uomini e considerare gli scafisti al pari degli omicidi con arresto immediato e sequestro dei mezzi di trasporto, imbarcazioni o tir".