Migranti: anche l'ONU boccia il piano Minniti, dice M5S

Laura Ferrara del M5S sul fatto che l'ONU bolla l'accordo migranti tra l'UE e le autorità della Libia "disumano".

"Anche l'Alto commissario per i diritti umani boccia il piano Minniti. L'ONU sostiene la nostra tesi: l'accordo con la Libia è disumano e illegale. Lo diciamo da mesi e lo abbiamo ripetuto alla Commissione europea più volte, in interrogazioni, e interventi-denuncia nella plenaria del Parlamento europeo", dichiara in una nota Laura Ferrara, eurodeputata del MoVimento 5 Stelle.



"Il fallimento del piano Minniti è nei numeri: dall'inizio dell'anno sono sbarcati in Italia 114.250 migranti, mentre i ricollocamenti negli altri Stati membri sono fermi da mesi. - ricorda - Queste politiche miopi e tampone non risolvono nulla: serve un nuovo approccio basato su vie legali di accesso e aiuti reali ai Paesi di transito e origine".



"Va rafforzata la cooperazione internazionale e la lotta agli schiavisti che sfruttano la disperazione delle persone per fare affari. - conclude - L'Europa smetta di essere complice del governo Gentiloni e faccia pressioni sull'Italia per azzerare l'accordo con la Libia".