Marika Cassimatis: non sono "mela marcia". Ricorso al Tar contro Beppe Grillo

Marika Cassimatis annuncia che ricorrerà al Tar contro la decisione presa da Beppe Grillo che ha revocato il simbolo (di cui è proprietario) alla sua lista per via però di una "documentazione" che non ha mai mostrato pubblicamente. L'ex candidata sindaco di Genova per il M5S, quindi, vuole delle scuse.

Marika Cassimatis non ci sta a farsi da parte semplicemente perché Beppe Grillo in un post ha chiesto agli attivisti pentastellati di "fidarsi di lui". L'ex candidata sindaco di Genova infatti ha deciso di ricorre al Tar della Liguria contro la decisione "irrevocabile" presa da Beppe Grillo, che ha tolto il simbolo (di cui è proprietario) alla sua lista dopo che Marika Cassimatis aveva vinto le Comunarie del M5S.



Al tribunale amministrativo Cassimatis chiede infatti "la sospensiva del voto on line nazionale e il reintegro della nostra lista" perché ad oggi né Beppe Grillo nè il suo staff ha mostrato quella "documentazione" che dimostrerebbe che "molti dei 28 componenti di questa lista, incluso la candidata sindaco, hanno tenuto comportamenti contrari ai principi del MoVimento 5 Stelle prima, durante e dopo le selezioni online del 14 marzo 2017".



Marika Cassimatis nega di aver mai agito contro il M5S, e soprattutto sottolinea che la successiva votazione online, quella che ha decretato la "vittoria" dell'attuale candidato sindaco 5 Stelle Luca Pirondini, poiché fatta su scala nazionale è "contraria al regolamento interno per le amministrative", per cui devono esprimersi solo gli attivisti del luogo.



"Io sono un'insegnante. Se mi si dice che sono una 'mela marcia' questo lede anche la mia professionalità. Vogliamo pubbliche scuse per quanto è accaduto in assenza di riscontri soggettivi e rilevanti", chiarisce quindi Marika Cassimatis, concludendo: "E veramente pesante pensare che un leader politico possa aver messo alla berlina delle persone che fino all'altro ieri hanno lavorato per lui, gratuitamente, mettendoci tutta la passione".

Zerca Majlovich

© riproduzione riservata | online: 28/03/2017 | update: 28/03/2017

