Manutenzione verde: ok da governo a revisione standard formativi, dice M5S

Il M5S sugli addetti alla manutenzione del verde.

"Il governo ha ammesso che l'attuale documento relativo agli standard formativi per gli addetti alla manutenzione del verde, così come licenziato dalla Conferenza Stato-Regioni, è inadeguato e va modificato, in base a quanto già denunciato più volte dal MoVimento 5 Stelle e ribadito con il question time al Ministero delle Politiche Agricole promosso in Commissione Agricoltura dalla vice presidente 5 Stelle Chiara Gagnarli" dichiarano in una nota i deputati del M5S della Commissione Agricoltura.



"Il Ministero delle Politiche Agricole ci ha risposto che ha chiesto al tavolo tecnico preposto sul florivivaismo di produrre dei documenti in grado di migliorare quanto previsto nel testo prodotto dalla Conferenza Stato-Regioni e che saranno prese in considerazione delle 'forme di esenzione dall'esame e di riduzione del percorso formativo in ragione del titolo di studio e dell'esperienza professionale maturata' - spiega Gagnarli - Tra gli altri aspetti che saranno rivisti riguardano la 'necessità di un percorso formativo per chi non è in possesso di alcuna qualifica professionale, approfondendo le problematiche di natura fitosanitaria e di smaltimento di materiali di risulta'.



"Siamo soddisfatti che, anche grazie alle nostre sollecitazioni condivise con esperti del settore e albi professionali, il Governo stia cercando di aggiustare il tiro. - chiariscono i pentastellati - Auspichiamo che il tavolo tecnico possa giungere ad una modifica del cosiddetto 'Standard professionale e formativo di manutentore del verde' che vada verso una riscrittura più puntuale, in armonia con la legislazione vigente, e che possa presto trovare l'accordo in seno alla Conferenza Stato-Regioni".