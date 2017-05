Manovra: emendamento M5S salva pendolari per Tpl gratis a disoccupati

Il MoVimento 5 Stelle presenta un emendamento alla manovra per aiutare i pendolari disoccupati.

"Più fondi a quelle Regioni che garantiranno l'uso dei mezzi pubblici gratis ai disoccupati di breve corso, iscritti ai centri per l'impiego, ovvero quelli che abbiano perso, da meno di tre anni un precedente rapporto di lavoro con durata continuativa pari o superiore a 6 mesi e che abbiano un livello di Isee non superiore ai 20 mila euro annui", chiede il MoVimento 5 Stelle attraverso un emendamento alla manovra economica del Governo.



"In particolare prevediamo che un 3% del Fondo nazionale per il Trasporto Pubblico Locale vada a premiare e sia ripartito solo tra quelle Regioni che abbiano previsto questa specifica tutela dei disoccupati nei contratti di servizio con le aziende di Tpl", precisa in una nota il deputato 5 Stelle Michele Dell'Orco primo firmatario dell'emendamento 'salva pendolari'.



"Una misura presentata più volte dal M5S, divenuta ormai un punto essenziale del nostro programma di Governo sui trasporti, contenuta nella nostra proposta di legge sul TPL, e che in Commissione Trasporti alla Camera nel dicembre 2015 è stata votata all'interno di una nostra risoluzione da tutte le altre forze politiche, dal PD ad Ncd" viene sottolineato. "Chiediamo a tutti questi colleghi di appoggiare anche stavolta questo emendamento e lanciamo un appello in particolare al presidente Meta affinché non faccia mancare il suo endorsement. Dimostri coerenza e si spenda per sostenere questa proposta nella maggioranza e all'interno del suo partito in modo da renderla operativa", concludono i parlamentari M5S.