Manifestazione 22 marzo Roma per Circondare il Parlamento: ma M5S si dissocia

Indetta per il 22 marzo a Roma una manifestazione nata "dalla base" per chiedere elezioni subito. Lo slogan principale è "Circondiamo il Parlamento" ed è supportata anche da Marione, il vignettista del MoVimento 5 Stelle. Il M5S però si dissociano con una nota ufficiale.

"Di che hanno paura i 5 Stelle? Che circondando il Parlamento non li facciano più uscire? Addirittura una nota ufficiale per dissociare il MoVimento dalla manifestazione di domattina in piazza Montecitorio" illustra in un comunicato Alessia Morani, deputata del Partito Democratico.



Attraverso serie di gruppi e pagine Facebook, infatti, per mercoledì 22 marzo a Roma è stata indetta una manifestazione per chiedere elezioni subito, a giungo con le amministrative. Lo slogan principale è "Circondiamo il Parlamento" e l'iniziativa sarebbe partita "dal basso" tanto che in piazza Montecitorio non ci saranno bandiere politiche.



A riassumere il tema della manifestazione è però Marione, il vignettista del MoVimento 5 Stelle. Il M5S però non sostiene l'iniziativa.



La parlamentare del PD sottolinea quindi: "Davvero singolare per un partito nato dalla rete e dai meet-up. Ma non sono più quei tempi. - e ricorda - A Genova fa paura il candidato scelto dalla base e, a Roma, fa paura la mobilitazione in piazza. Peccato però che non tutti sono stati avvisati e sul web è un continuo invito da parte di attivisti e quadri M5S a rilanciare l'appuntamento di domani. Delle due l'una: o non si parlano o la notizia di non partecipare è girata via mail e non tutti l'hanno compresa."