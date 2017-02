Malattie rare: governo perde occasione per risposte concrete, dice M5S

Il MoVimento 5 Stelle in occasione della Giornata sulle malattie rare.

"In occasione della Giornata sulle malattie rare dobbiamo purtroppo rimarcare come, su questo fronte, ci sia ancora moltissimo da fare e che la politica, in questa legislatura, sta perdendo l'occasione per dare risposte concrete. Se è vero, come afferma oggi il ministro Beatrice Lorenzin, che nei prossimi giorni finalmente saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale i nuovi Lea e che questi riconosceranno 110 nuove malattie rare, ricordiamo che quelle complessivamente esistenti sono circa 6 mila. Di strada da fare ce n'è ancora moltissima", dichiarano i deputati M5S in Commissione Affari Sociali.



"Il MoVimento 5 Stelle ha presentato già nel 2013, ad inizio legislatura, una proposta di legge a prima firma Giordano che però non è stata mai calendarizzata. - ricordano - Sono state approvate una mozione e una risoluzione in commissione, ma gli impegni in esse contenute non sono mai stati tradotti in atti concreti dall'esecutivo".



"Vogliamo qui ricordare solo alcuni di questi punti disattesi: - specificano quindi i pentastellati - istituire il centro nazionale per le malattie rare presso il Ministero della Salute, composto da rappresentanti delle Regioni, dell'Istituto Superiore di Sanità e delle associazioni di tutela delle persone affette da malattie rare, nonché dai rappresentanti dei Ministeri competenti; provvedere all'aggiornamento dell'elenco delle malattie rare e che a questo si proceda con cadenza almeno annuale; garantire l'aggiornamento della rete nazionale delle malattie rare e delle esenzioni, nonché delle relative prestazioni sanitarie; istituire un apposito fondo nazionale, finanziato nella misura del trenta per cento dalle Regioni, da una quota del Fondo sanitario nazionale, e da una percentuale non inferiore al 20 per cento delle quote versate dalle industrie farmaceutiche per le procedure di registrazione e di variazione dei prodotti medicinali".